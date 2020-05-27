中環IFC外望——數碼通5G計劃398元入場

數碼通電訊（315）公佈5G服務詳情，新用戶只須花費398元，即享用80GB的5G數據，若與本港其他電訊商對比，無論是入場門檻或是每GB均價，均為數間電訊商之中最高。



新用戶若在8月31日前登記服務，可以額外享每月20GB的5G數據用量。在原套餐基礎上再額外加80元，即478元，可以享用最高限速為5Mbps無限量的5G數據。除此以外，每月沒有用完的數據，將可留待日後使用，最多可儲存500GB數據用量。



早前其餘三間電訊商在4月1日率先開放登記5G服務，數碼通行政總裁兼葉安娜表示，數碼通與其餘電訊商的推出時間，相差不足兩個月，未有擔心會因推出時間遲，而落後於其他電訊商。



葉安娜表示，公司5G數據計劃定價雖然較以往高，但平均每GB數據費用下降，公司會持續靠優質用戶體現和網絡質量，吸引更多用戶。



銀聯豁免長者內地提款收費



銀聯國際昨日宣佈，與滙豐銀行、中銀香港（2388）、恒生銀行（011）及渣打銀行等10間銀行合作，於今年6月起豁免香港長者於內地提款的手續費，為期3個月，以便於內地定居，但因疫情無法回港的長者領取政府援助金。匯率將按提款當日的銀聯匯率結算。



銀聯及參與本次活動的銀行，將於6月1日至8月31日，向使用銀聯提款卡在內地近90萬台自動櫃員機提款的香港長者，免除跨境提款手續費。持卡人提取的貨幣需為人民幣，並按提款當日銀聯匯率結算。銀聯表示，除領取社會福利署生活津貼的長者，全港所有長者均可受惠於此服務。



參與的10間銀行包括滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、渣打銀行、南洋商業銀行、大新銀行（2356）、創興銀行（1111）、建行亞洲、交銀香港和上海商業銀行。



高瞻