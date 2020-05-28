蓬佩奧：港不值享美特殊待遇 歐美重啟經濟 杜指升553點

市場繼續憧憬歐美各國重啟經濟，外圍股市繼續向好，美股杜指早段升逾300幾點，見25318點，升幅為1.3%。但中美關係仍有暗湧，杜指後市升幅恐難持久。



美國國務卿蓬佩奧香港時今晨發聲明，聲稱已向通知國會，特朗普政府認為香港不再享有自治，不值得享有美國的特殊待遇。美國總統特朗普較早前表示，未來數日將以「強而有力」措施回應。歐盟預料明日討論香港問題。



在疫情期間受壓的航空股以及銀行股，昨晚早段升幅顯著。



港股夜期則窄幅上落，中段微升五點，見23210點，低水91點。歐洲股市向好，英國股市中段升1.5%，德股升1.8%，至於法國股市中段更升超過2.2%。此外，油價回軟，紐約期油昨晚跌逾2%，見每桶33.8美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25548點，升553點；納斯達克指數收報9412點，升72點。滙控（005）美國預託證券價格曾見37.44港元，較香港收市價升0.09港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見413.38港元，較香港收市價跌6.62港元。



美國聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告稱，經過數周的經濟停頓後，美經濟復蘇前景仍然「高度不確定」，全國各地的企業都對美經濟復蘇的速度感到不樂觀。



外電報道，白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中國非常不滿，中美貿易協議已經不像以前那麼重要。如果中國實施港區國安法，他考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，可能推出限制交易或凍結資產等方式。



北水2831億撐港股



歐盟將提出高達7500億歐羅的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退。歐盟官員稱，計劃中的5000億歐羅將以贈款的形式分配給成員國，另外2500億歐羅將以貸款的形式提供。意大利將因此獲得818億歐羅，西班牙將獲得773億歐羅，法國將獲得390億歐羅。



中美關係日趨緊張，港區國安法引發國際輿論關注。據外電報道，北水正以前所未有的速度湧入港股，為市場提供支撐。



據悉，今年以來，內地投資者合共購買363億美元（約2831億元）港股，創2017年以來最高水平。同時，內地投資者目前持有港股通股票總市值約2.9%，亦創2017年3月有港交所（388）數據以來新高。恒指上周五觸發逾千三點暴跌，中資購買步伐加速，買家的三大掃貨目標為工商銀行（1398）、平安好醫生（1833）及建設銀行（939）。



港區國安法在人大表決前夕，人民幣匯價顯著受壓，拖累中港兩地股市偏弱，恒指高開低收，於二萬三關樓上反覆整固，高低位分別見過23515點及23134點，尾段跌幅稍為收窄，終收造23301點，回吐83點，結束兩日連升的走勢，市場交投活躍，全日成交金額1108億元。



物管股集體向下，雅生活（3319）挫6.25%收報40.5元；佳兆業美好（2168）挫5.81%收報30.8元。



