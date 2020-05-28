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人民幣受壓低見7.1616

2020-05-28 列印
        中美關係轉差風險續增，市場再憂「風雨欲來」，人民幣匯價率先反應。在岸及離岸人民幣昨日雙雙大跌，創約8個月新低。在岸人民幣一度低見7.1616，離岸人民幣則曾跌342點子。市場人士認為，今日人大將就「港版國安法」投票，中美關係再臨節點，再加上華為副董事長孟晚舟能否獲釋等不確定性因素，影響市場情緒。

        人民幣昨日早盤較為穩定，但九點過後急瀉，在岸人民幣一度跌267點子，低見7.1616；隨後跌勢暫緩，截至昨晚8時報7.1574。

　　離岸人民幣跌勢更甚，曾低見7.1788，瀉342點子；截至8時報7.1786。另據中國外匯交易中心公布，人民幣中間價本周創下12年新低後，昨日結束3連跌，較上一交易日上調201點子，報7.1092。
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