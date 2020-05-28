阮國恒︰未見資金流走 銀行資產質素料轉差

市場關注香港若落實港區國安法或觸發資金外流。金管局副總裁阮國恒昨表示，該局會定期監察本港銀行的流動性，亦向銀行了解過，「暫時睇唔到資金流走」。他又說，該局未有要求銀行停派息的立場至今不變，又表示在現時環境下，料銀行整體資產質素將會轉差。



中美關係再度緊張，彭博報道，周二（26日）有逾20億美元（約155億港元）的期權交易，押注港元將於未來3個月內貶值至7.6附近水平。另據DTCC結算交易系統數據顯示，美元兌港元為周二交易最活躍的期權之一。



然而，昨日港匯持續靠穩，即期港匯最高曾見7.7518，截至昨晚8時，報7.7522，微升5點子；1年遠期匯率則報7.8223，較即期溢價略擴闊至701點子。港元拆息方面，隔夜拆息昨日回升至0.26厘；與樓按相關的1個月拆息連跌2日，略降至0.96厘。



對於本港銀行的資產質素，阮國恒指，在現時環境下，料整體資產質素趨勢將會轉差，至於特定分類貸款比率會否高於長期平均約2%，現難判斷，惟暫未見特別關注貸款大增，貸款質素降級情況亦不多。去年底本港銀行整體特定分類貸款比率為0.57%。他續指，個人無抵押貸款的信貸質素與破產數字有高度關連性，預期隨著破產個案增加，有關貸款的拖欠比率亦會上升。



首季預期信貸損失大升



他指，本港銀行首季的預期信貸損失大升，主要顯示疫情令經濟前景變得不確定，且3月應是香港情況最差的時候，同時首季的支援紓困措施尚未全面出台，故該季的預期信貸損失並未反映有關措施的效用。



金管局聯同業界於4月向企業推出的「預先批核還息不還本」計劃，至今銀行已邀請共逾10萬個企業客戶參與計劃，當中超過8000個已確認參與計劃。截至5月15日，銀行已向企業批出超過2.4萬宗還息不還本相關及其他延期還款的個案，涉及金額逾2570億元。



