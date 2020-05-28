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恒生中銀渣打齊加按息

2020-05-28 列印
　　繼滙豐上周調高按揭息率後，恒生（011）、中銀香港（2388）及渣打香港亦齊齊跟隨加按息，其中600萬元以下的細額貸款按息均上調10點子，至H加1.4厘，看齊滙豐。市場人士指，銀行微調按息實際影響不大，若參考昨日0.96厘的1個月港元拆息，以30年還款期、400萬元貸款計算，新做按揭客戶每月供款將多付204元。

        據悉，恒生由本周起將細額按揭貸款的按息由H加1.3厘加至H加1.4%，封頂息維持P減2.5厘（實際按息2.5厘）不變，現金回贈最低調至0%。

　　恒生發言人回覆表示，恒生的按揭息率及現金回贈水平，會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時作出檢討及調整。

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