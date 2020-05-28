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石藥多賺22%擬上科創板

2020-05-28 列印
　　藍籌藥企石藥（1093）昨公佈，截至今年3月底止首季，純利按年增21.8%，至11.6億元（人民幣，下同），盈利大增，主要受出售旗下藥企收益帶動，惟銷售收入及核心利潤增長在疫情下遜預期。該公司又公佈，計劃在內地科創板上市。該公司期內收入按年增11.5%，至61.25億元，當中佔比最大的成藥業務收入增18.3%，至50.2億元，主要是抗腫瘤產品「克艾力」及「津優力」銷售收入大升1.14倍及64.5%所帶動，但神經系統疾病及抗感染產品收入則錄得倒退。至於其餘業務中，維生素C業務收入下跌18.6%，至4.26億元；抗生素業務收入亦減40.1%至2.08億元。其他業務則受咖啡因及葡萄糖產品推動，收入升24.3%至4.69億元。

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