石藥多賺22%擬上科創板

疫情導致中學停課四個多月，昨天中三至中五學生率先復課，有學生歡天喜地回校與師生共聚；同一時間，亦有小部份身穿校服的中學生，因參加違法示威而被帶上警車，令人扼腕。家長、老師和辦學團體必須在此社會動盪時刻，特別關注未成年學生的行為，勸喻他們注重學業，不要過早介入政治紛爭及參與違法活動，更要注重個人安全。 由傳媒拍到的相片顯示，在銅鑼灣，有大批年輕人被警方拘捕，眾人坐在地上，場面震撼。在銅鑼灣，亦有多名穿上校服女生，仍孭着書包，被警員帶上警車，相信在昨天多區示威中，也有其他中學生被捕。這個現象令人極度難過，這些十多歲的年輕人，是否清楚他們參與的活動，除了令自己身陷險境，還有可能觸...

2020-05-28