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天能遭狙擊疑造假挫7%

2020-05-28 列印
　　內地動力電池製造商天能動力（819）遭沽空機構「狙擊」後停牌。沽空機構Cloudy Thunder昨凌晨發報告，質疑天能動力3年間至少虛構20億元（人民幣，下同）以上的利潤，股票「價值幾乎為零」。天能動力昨早開市股價應聲下跌，在近11點時短暫停牌，待發佈澄清公告；停牌前報8.2港元，跌7.34%。

　　Cloudy Thunder在報告中稱，天能動力嚴重少計分銷商返利，並通過虛增產品單價、銷量、存貨，及關聯方交易等誇大利潤，存在嚴重財務造假；預計其2017至2019年3年間至少虛構20億元以上的利潤。該報告還呼籲，監管機構應對天能動力正分拆子業務謀求在科創板上市的申請做出謹慎判斷。

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