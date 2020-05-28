Cloudy Thunder在報告中稱，天能動力嚴重少計分銷商返利，並通過虛增產品單價、銷量、存貨，及關聯方交易等誇大利潤，存在嚴重財務造假；預計其2017至2019年3年間至少虛構20億元以上的利潤。該報告還呼籲，監管機構應對天能動力正分拆子業務謀求在科創板上市的申請做出謹慎判斷。
天能遭狙擊疑造假挫7%
Cloudy Thunder在報告中稱，天能動力嚴重少計分銷商返利，並通過虛增產品單價、銷量、存貨，及關聯方交易等誇大利潤，存在嚴重財務造假；預計其2017至2019年3年間至少虛構20億元以上的利潤。該報告還呼籲，監管機構應對天能動力正分拆子業務謀求在科創板上市的申請做出謹慎判斷。
兩外賣平台爆薪酬糾紛 deliveroo生意減半 foodpanda醞釀罷工
新冠肺炎疫情四個多月，市民留家避疫，外賣平台生意大增，觸發勞資在薪酬安排爭拗。deliveroo外賣員不滿資方推行新待遇制度，發起一連多日工業行動，一千名送餐員參與，每人每小時只接一單，據悉導致del...
2020-05-28
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四川現野外滅絕「枯魯杜鵑」 當局已展開「搶救保護」
中國科學院昆明植物研究所極小種群野生植物綜合保護團隊，五月二十二日在四川找到了此前被宣佈野外滅絕的「枯魯杜鵑」。考察隊負責人馬永鵬博士稱，已對其展開「搶救性保護」和相關研究工作。消息傳出後，網民紛籲「...
2020-05-28
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黑人被壓頸死四警革職受查 公眾憤怒斥罔顧人命
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生警員涉嫌濫用武力的事件，導致一名手無寸鐵的黑人男子死亡。警方已把事發時在場的四名警員革職。聯邦調查局亦已介入調查。 網上流傳一段短片，見到一名該名黑人躺在地上，一名白人...
2020-05-28
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大昌13億奪鴨脷洲地皮 呎價15097元勝預期
上周五截標的鴨脷洲海旁道地皮，於昨日開標，由大昌集團以逾13億，力壓其餘18間財團得手，每呎樓面地價15097元，高於市場預期，為該集團8年以來首奪地皮，另外，若與17年2月批出的同區地皮，每呎樓面地...
2020-05-28
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蓬佩奧：港不值享美特殊待遇 歐美重啟經濟 杜指升553點
市場繼續憧憬歐美各國重啟經濟，外圍股市繼續向好，美股杜指早段升逾300幾點，見25318點，升幅為1.3%。但中美關係仍有暗湧，杜指後市升幅恐難持久。 美國國務卿蓬佩奧香港時今晨發聲明，聲稱已...
2020-05-28
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主場有「堡」證 史特加翻身戰
史特加雖然在德乙復賽後兩戰皆北，本輪前跌至第三，但射手尼高拉斯干沙利斯期間攻入兩球，狀態有保證，而且球隊仍是列強中的主場王。因此，今晚聯賽作東迎戰排次席的升班直接競爭對手漢堡，該隊主勝還是捧得過。 德乙頭兩名來季可以直接升上德甲，第三名要轉戰附加賽，故今仗無疑是升班大戰。史特加射手干沙利斯今季聯賽已累積八入球和兩次助攻，其中兩球是聯賽重啟以後攻入，狀態可見一斑，而球隊復賽二連敗全因不擅作客，相反聯賽十三仗主場十勝一和兩負冠絕群雄，今仗勢乘地利重響勝鼓。 漢堡作客失色 復賽以來，第二的漢堡兩輪德乙皆和，跟第三的史特加一樣仍未打開勝利之門。更何況，前者不擅遠征，聯賽對上...
2020-05-28
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升級茶記美食
香港人最引以為傲就是堅持打不死的精神，日子愈難捱，拼搏力量愈大。決定在抗疫期間逆市開業的港原味，由一群土生土長年輕人合資開設，主打自家原創港式新派料理，並在餐廳牆身飾上噴畫，營造昔日街頭的景象，呈現新...
2020-05-28
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窮困考包尾 發憤成功考第一 賭王遺訓：心機讀書
賭王何鴻燊前日在養和醫院逝世，享年98歲。賭王一生傳奇，對社會貢獻良多，各界紛表哀悼。賭王在年幼時經歷家道中落，因貧困險告失學，他的母校皇仁書院的舊生會在社交網分享一段訪問短片，由賭王細道由成績差兼冇...
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社論——學生求學為重 政治勿沾
疫情導致中學停課四個多月，昨天中三至中五學生率先復課，有學生歡天喜地回校與師生共聚；同一時間，亦有小部份身穿校服的中學生，因參加違法示威而被帶上警車，令人扼腕。家長、老師和辦學團體必須在此社會動盪時刻，特別關注未成年學生的行為，勸喻他們注重學業，不要過早介入政治紛爭及參與違法活動，更要注重個人安全。 由傳媒拍到的相片顯示，在銅鑼灣，有大批年輕人被警方拘捕，眾人坐在地上，場面震撼。在銅鑼灣，亦有多名穿上校服女生，仍孭着書包，被警員帶上警車，相信在昨天多區示威中，也有其他中學生被捕。這個現象令人極度難過，這些十多歲的年輕人，是否清楚他們參與的活動，除了令自己身陷險境，還有可能觸...
2020-05-28
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順理成章——時時精綵 馬王呼聲高
「時時精綵」今季贏完女皇盃後再奪遮打盃，兩勝國際一級賽且另有兩項二級賽及三級賽錦標冠軍，相信很大機會榮膺今屆香港馬王。 雖然「金鎗六十」早前成為四歲三冠王，而早年也有「佳龍駒」以四歲三冠王身份獲選為該屆馬王，但當時其他競選對手中未有一匹像「時時精綵」般取得如此輝煌戰功，所以「佳龍駒」可以破格地在未嘗贏任何一級賽下被追封為馬王。回說「金鎗六十」除了贏得四歲三冠之外，最高成就也只是在一項三級賽奪標，相對「時時精綵」便自然被比了下去。 談到剛戰遮打盃，「時時精綵」雖然一早在直路透出，但末段也被廐侶「添滿意」及摩家軍之一「任我行」給予莫大威脅。至於「添滿意」臨門失去亞席，看台公論均...
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