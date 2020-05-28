中環IFC外望——TVB半年廣告收入勁減 擬大灣區拓電商

受社會事件及新冠疫情雙重打擊，本港經濟環境轉差，電視廣播（511，TVB）副主席李寶安昨表示，在疫情衝擊下，對上半年廣告收入大跌不感意外。不過，他指出，海外市場及國內市場人口多，在發展其他商業模式時，會考慮其他市場，尤其是國內市場；未來會考慮在大灣區發展電商業務。



疫情下，消費者習慣改變，在家消費增加，李寶安更對旗下網上銷售平台Big Big Shop寄予厚望，預計今年全年其網購銷售額將較去年增多三倍。



李寶安又指，本港旅遊、零售、娛樂及展覽行業在疫情下受到衝擊，對上半年公司廣告收入大跌毫不意外。他相信距離好轉的時機並不遠，目前公司沒有裁員計劃，在電子商貿以及OTT等業務或會在增加人手。他說：「2020年上半年，與2019年上半年對比，眾所周知，廣告會少了很多，相信大家都毫不意外，在新冠病毒傳播下，很多行業包括旅遊、零售、娛樂，展覽等行業受到衝擊很大，都會影響廣告。」



DYNAM純利增1.2% 末期息減半



經營日式彈珠機遊戲的DYNAM JAPAN（6889）昨公佈截至今年3月底止年度業績，期內溢利127.48億日圓，按年增1.21%。每股基本盈利16.6日圓。每股派末期息3日圓，末期息按年大減五成。



期內，收益1419.19億日圓，按年減少3.04%；總投注為7328.62億日圓，按年減少4.7%。該公司指出，收入下跌主要由於顧客數目減少、營運商以高投注額遊戲館為重點業務，以及遊戲收益持續減少，日式彈珠機遊戲館行業的經營環境持續嚴峻。



該公司表示，因應新冠肺炎疫情的爆發，日本政府於今年於4月7日宣佈全國進入緊急狀態，多個地方政府要求本身管轄的各都道府縣境內娛樂設施，包括日式彈珠機遊戲館停業。截至5月6日，集團旗下448間日式彈珠機遊戲館中，有436間已暫停營業；於5月25日，45間日式彈珠機遊戲館仍然暫停營業，即大約九成彈珠機遊戲館恢復營業。



高瞻