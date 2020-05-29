失業救濟初領人數報跌 中美趨緊張 杜指倒跌147點

市場續對美國重啟經濟樂觀，加上上周首次申領失業人數降，支持美股周四開市續升，杜指早段曾升195點報25743點，漲幅為0.77%；納指及標普亦有相近升幅。三大指數均步入連續第三個交易日漲升。



美國上周首次申領失業救濟人數，由前一周的超過240萬人，減至212.3萬人，但略多市場預期，而肺炎疫症爆發以來累計人數突破4000萬人。



此外，美國首季國內生產總值經修訂後按季以年率計收縮5%，當地四月份耐用品訂單跌逾一成七，跌幅較市場預期的一成九溫和；扣除運輸設備的跌幅為7.4%，亦較市場預期的一成半溫和。



另外，市傳美國總統特朗普可能簽署針對Facebook和Twitter等網站的行政命令，減低這些社交平台內容受到法律保護，亦容許檢察官就平台內容處理平公平作出檢控。Facebook股價受壓跌0.7%，Twitter股價跌約0.8%。



另外，美國總統特朗普說，他會在當地時間星期五就涉及中國的問題舉行記者會。國務卿蓬佩奧在全國人大表決制訂港區國安法前，向國會發表聲明，指香港不再維持高度自治。特朗普可能下令採取相應措施，包括加徵關稅及限制簽証。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25400點，跌147點；納斯達克指數收報9375點，跌36點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.75港元，較香港收市價-0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見409.78港元，較香港收市價升1.58港元。



歐洲股市周四中段亦向好，英、法股市中段升約百分之一，德股升百分之零點七。



恒指兩日累跌251點



港股方面，在人大昨日表決「港區國安法」之際，美國國務卿蓬佩奧定調香港失去自治，不應繼續給予特殊待遇，期指結算日恒指波動，多隻強勢股借勢回軟，低開後雖曾升150點，但沽盤湧現下，恒指曾急跌521點，低見22779點，午後在內銀藍籌股帶頭下撐起大市，令港股跌幅收窄，收報23132點，跌168點，二萬三關失而復得，恒指兩日累跌251點，交投增至近1327億元。



分析指「五窮月」已呈先高後低，「六絕月」會否更差，要視乎中美兩國關係發展而定。



