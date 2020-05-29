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疫情重創美經濟 褐皮書：前景悲觀

2020-05-29 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐，美國聯儲局最新公佈的褐皮書亦顯悲觀，稱近期疫情嚴重損害美國經濟，失業及企業倒閉情況激增；經濟前景仍面臨高度不確定性，且大多數企業對復甦前景感悲觀。而為了救市，南韓央行再度減息至歷史新低的0.5厘，英倫銀行及澳洲央行對負利率的看法不一。

　　美聯儲褐皮書顯示，所有區域的經濟活動均錄得下降，且大多數地區為急劇下降；且在保持社交距離的措施等情況下，所有地區的就業亦持續下降。大多數地區的製造業活動急降，房屋銷售大幅下跌；貸款需求進一步減弱，銀行收緊信貸標準。

　　褐皮書稱，儘管許多企業冀恢復經營後可帶動整體活動回升，但前景仍高度不確定，多數企業對潛在復甦速度感悲觀。
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