市民憂美制裁兌外幣 渣打︰未見資金流走

有市民擔心美國會制裁香港，導致聯繫匯率或脫鈎，港元匯價會大跌，昨日到銀行及找換店兌換外幣，或是匯錢到海外地區。在尖沙咀、中環、灣仔個別熱門找換店，美元現鈔到傍晚已經換罄，有市民就退而求其次，改為兌換英鎊、日圓、瑞士法郎等避險，甚至澳元、紐元等波動較大的風險貨幣都有人選擇。



有銀行職員指，過去一星期，提取外幣的人就有增加趨勢，美元兌換量明顯增加。市民要留意，一般銀行分行的每日外幣現鈔都有限，如市民有需要兌換或提取大量現鈔，為免白走一趟，應預先聯絡銀行查詢並預留外幣現鈔。



其實金管局總裁余偉文日前曾經發文，安撫市民毋須擔心，指本港的貨幣和金融體系不會因此而有任何轉變。余偉文指，香港資金自由流動和港幣自由兌換將一如既往受到《基本法》第112條的保障；聯繫匯率制度仍然是香港金融體系的重要支柱。



大型招股支持港匯



他說，香港的外匯儲備規模高達4400多億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍多，是香港貨幣穩定的堅實後盾。聯匯制度歷經考驗，幫助香港抵禦了一次又一次的危機，包括過去一年的社會事件及新型冠狀病毒疫情，充份凸顯其穩健有效。



渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，暫未見市場太憂慮，亦未見資金流走。昨日港匯在7.7523至7.7552兌一美元之間上落。有傳是國家隊撐起港匯，但交易員稱，中資向來都有買港元，尤其現時港息高於美息，但昨未見大手買入，整體成交亦不多。東亞（023）高級外匯市場策略師葉澤恆認為，兩隻大型新股招股活動將至，加上半年結和套息交易，都支持港匯，料短期於7.75至.76徘徊。



陳銘僑指，昨即期及遠期港匯均表現穩定，暫時看不到走資情況。市場正在觀望事態發展，料美國不會即時採取最嚴厲的措施，就算取消香港獨立關稅區地位，對香港出口打擊亦有限，又相信中美仍希望利用香港這個窗口來做生意。



