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非同權暫不宜混合制 基金公會倡單一結構

2020-05-29 列印
　　今年初港交所（388）推企業版同股不同權（CWVR）諮詢，將於本周日（5月31日）結束。香港投資基金公會主席李錦榮強烈認為，交易所開局不應允許CWVR及個人版同股不同權（WVR）並存的混合結構，上市申請人只可二選一，以避免產生監管漏洞及對投資者不公。他建議先允許單一結構運行約2年，再檢討實行混合模式的可行性。

        李錦榮指出，從原則的立場，公會堅信「一股一票」是良好企業管治的基石，但明白政府及監管機構的政策意向上，CWVR勢在必行，因此將討論重點放在如何減低CWVR帶來的負面影響。另申請上市的公司應該明白，「CWVR是一項特權，不應視為理所當然」，上市公司必須達到投資者要求才能取得此權利。

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