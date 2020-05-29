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堡獅龍盈警 料首四月蝕一億

2020-05-29 列印
　　早前公佈獲「體操王子」李寧家族收購的堡獅龍（Bossini，592）發盈警，指出其零售活動在疫情下幾乎陷入停頓，預計今年首四個月蝕1.01億元。

        堡獅龍連續第七個半年度發盈警，表示截至四月底止10個月，共錄得虧損1.95億元，由於去年底止中期蝕9368.7萬元，意味今年首四個月會蝕逾1.01億元。堡獅龍指出，其經營狀況隨著疫情爆發而進一步轉差，香港及其他核心市場處於半封城狀態，零售活動幾乎陷入停頓。該公司去年六月底止全年虧損為1.39億元，即今年度蝕幅擴大，並繼續是上市27年來業績新低。

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