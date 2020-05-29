美團王慧文沽貨套2.7億 上市以來首次出售持股

據港交所股權披露顯示，王慧文於5月26日出售200萬股，平均作價136.89元，而沽售股份最高價去至138.9元，最終沽售合共獲得近2.74億元。交易完成後，其B類股份的持股比例由0.46%降至0.42%，仍持有2127.86萬股。美團點評最新年報顯示，王慧文目前所擁有的A類股份，經由王慧文及其家族透過信託間接全資擁有的公司Kevin Sunny持有，其實質擁有3640萬股，佔A類股份權益約4.95%。
李革減持藥明套4746萬
王慧文早在今年年初已經宣布，因個人追求原因，將在年底退出公司的日常管理業務，此後將繼續擔任本公司董事，並致力於公司戰略規劃、組織以及人才發展。
此外，藥明生物（2269）董事長李革等上周透過旗下WuXi Biologics Holdings，配售售6000萬股，套現76.3億元後，最新股權披露顯示李革於5月26日，再度減持股份，以均價128.2962元出售36.99萬股，套現近4746萬元，李革今年第四度減持後仍然持有約3.51億股藥明生物股份，持股27.01%。李革連同旗下WuXi Biologics於今年四度配售該公司股份，不足半年合共套現106.4億元。李革為Wuxi Biologics的主要股東之一，持有58.42%股權。