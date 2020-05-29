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招商置地西安項目 華僑城入股49%

2020-05-29 列印
　　招商局置地（978）陝西項目引華僑城入股。招商局置地昨公布，華僑城（西安）以注入註冊資本方式，收購招商局置地旗下西安招商嘉時房地產49%股權，代價為4.8億元（人民幣，下同）。

        西安招商嘉時房地產的主要資產為位於內地陝西省西安市高新區的一地塊，該地塊佔地面積為5.9萬平方米，為期70年，擬發展為住宅物業。該公司的公告披露，增資完成後，西安招商嘉時的註冊資本將由5億元增至9.8億元，並將由招商局置地的間接全資附屬公司重慶依雲，及華僑城（西安）分別持有51%權益及49%權益。西安招商嘉時將繼續為招商局置地附屬公司。

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