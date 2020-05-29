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長和3英國合併O2上訴得直

2020-05-29 列印
　　長和（001）旗下3英國，於五年前收購當地電訊商O2「4變3」的交易遭否決後，昨日終於上訴得直，獲歐盟普通法院裁定歐盟委員會的否決無效。長和回應指，當局煞停或妨礙了當地重要電訊業整合方案，有需要重新審視對合併的評核取向。

　　歐盟普通法院昨日表示，該次收購無法證明兩家電訊商合併後會影響定價及消費者服務質素，兩家公司合併後亦未必削弱市場競爭，故裁定長和上訴得直，撤回歐盟委員會的決定。長和在上訴中指出，歐盟委員會審理該合併，以至其他歐洲電訊商的合併取向，是以錯誤的成見為前提，以為每個歐盟成員國需要至少四家流動網絡營運商才可維持市場競爭。

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