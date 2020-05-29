歐盟普通法院昨日表示，該次收購無法證明兩家電訊商合併後會影響定價及消費者服務質素，兩家公司合併後亦未必削弱市場競爭，故裁定長和上訴得直，撤回歐盟委員會的決定。長和在上訴中指出，歐盟委員會審理該合併，以至其他歐洲電訊商的合併取向，是以錯誤的成見為前提，以為每個歐盟成員國需要至少四家流動網絡營運商才可維持市場競爭。
長和3英國合併O2上訴得直
歐盟普通法院昨日表示，該次收購無法證明兩家電訊商合併後會影響定價及消費者服務質素，兩家公司合併後亦未必削弱市場競爭，故裁定長和上訴得直，撤回歐盟委員會的決定。長和在上訴中指出，歐盟委員會審理該合併，以至其他歐洲電訊商的合併取向，是以錯誤的成見為前提，以為每個歐盟成員國需要至少四家流動網絡營運商才可維持市場競爭。
李克強：使一國兩制行穩致遠 人大通過決定草案 設「港區國安法」
為期七日的全國人民代表大會昨午在北京閉幕，與會的全國人大代表以超過九成九的票數，表決通過「港區國安法」決定草案，授權全國人大常委會其後制訂具體條文。草案涉及分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美軍艦疑非法闖西沙領海 中方指責挑釁行為 將高度戒備
近日中美關係緊張，在軍事上的小動作不斷，由美對台灣售武及其在中印邊界問題上高調支持印方，而昨日更爆出美軍馬斯廷號驅逐艦闖入西沙領海被驅離。解放軍南部戰區新聞發言人指，美方非法闖入中國西沙領海，指責其挑...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普將出手對付社媒 Twitter和facebook股價應聲下挫
美國總統特朗普與社交媒體Twitter正面交鋒的風波繼續發酵。白宮官員透露，特朗普定於周四簽署一道有關社交媒體和公司的行政命令。官員沒有詳細透露這道行政命令的內容，但特朗普早一天曾發出威脅，聲稱要加強...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳東港城7座中層C室，面積463方呎，採兩房間隔，望內園景，以710萬成交，呎價15335元，買家為自用客。據了解，原...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
失業救濟初領人數報跌 中美趨緊張 杜指倒跌147點
市場續對美國重啟經濟樂觀，加上上周首次申領失業人數降，支持美股周四開市續升，杜指早段曾升195點報25743點，漲幅為0.77%；納指及標普亦有相近升幅。三大指數均步入連續第三個交易日漲升。 ...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尚州奇兵 夠和大邱
FC大邱延續去季韓職「和波王」本色，開季三輪兩度打和，全因三位外援鋒將艾格般奴、施仙夏費蘭度和丹恩奴域各有問題，今晚第四輪聯賽主場鬥季初奇兵尚州尚武本令人擔心，幸後者不擅遠征，今仗宜敲再追和。 FC大...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
腦腫瘤易誤為中風 創新療法可延長壽命
不少賺人熱淚的悲情劇集或電影，會以患上絕症的病人作為主角，一般人認識腦腫瘤，可能都是從看戲開始。若不幸患上，真的只能坐以待斃嗎？還有甚麼可以做的呢？ 腦腫瘤在香港並不常見，估計本港每年各類腦腫...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
黃日華灑淚憶亡妻 梁潔華最大遺憾 未能看到女兒出嫁
黃日華的太太梁潔華本周二因器官衰竭離世，享年59歲。黃日華飽受喪妻哀痛，仍堅持親自為亡妻辦理身後事。昨午約一時，他與女兒黃芷晴離開寓所前往殯儀館，兩父女神情哀痛，黃日華傷心落下男兒淚，透露太太最大的遺...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——亂極思穩 市民所想
香港經歷去年的反修例動亂之後，今年以來面對新冠肺炎疫情的挑戰，暴力破壞活動才稍為收斂，但近期疫情漸見穩定，暴力示威又捲土重來，而且有愈演愈烈之勢，普通市民又要面對動盪不安的日子。長此下去，對社會、經濟、民生都會造成重大傷害，不利香港整體發展。這種負面情況，迫使中央主動出手，昨天全國人大在北京通過「港區國安法」決定草案，公眾期望該法實施之後，能夠遏止相關的違法行為和活動，令香港早日回復穩定。 各國均設有國安法，香港特區政府卻因為長期未能訂立《基本法》二十三條，出現法律真空。對一般市民來說，港區國安法的實施，對他們的日常生活沒有影響，反而經歷過反修例風波之後，不少人會覺得國安法...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——日本打吡鐵鳥翱天再鬥戰舞者
周日在東京競馬場舉行的日本三冠第二關日本打吡，由於「鐵鳥翱天」和「戰舞者」這兩匹去年最佳兩歲馬，已在早前的日本二千堅尼包辦連贏，今仗將成眾矢之的。尤其是「鐵鳥翱天」至今四戰全勝兼已兩勝一級賽，將有望成為日本有辦打吡的八十七年來，第二十四匹贏出三冠前兩關的賽駒。 回顧之前一匹能包辦頭兩關的賽駒，要數到二○一五年的「大鳴大放」，而「大鳴大放」亦是對上一駒能以大熱身分贏打吡。過去十屆日本打吡，只有三屆由大熱門馬勝出。 至於「戰舞者」的練馬師堀宣行則表示，馬兒上仗於二千堅尼敗得十分不值，除了直路上無轉腳，也未能在跑道上的較佳路段衝刺。不過堀宣行指「戰舞者」賽後有充足休息，早為今賽作...
2020-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6