中環IFC外望——疫情下彈珠機停運 DYNAM變相盈警

因應早前日本進入緊急狀態，多個城市的娛樂場均暫停營業。經營日式彈珠機遊戲的​DYNAM JAPAN（6889）公佈，截至今年6月底止三個月，公司將不會錄得溢利，即變相「發盈警」。該公司行政總裁坂本誠表示，受到新冠肺炎疫情影響，日本於4月進入緊急狀態，旗下有96%的彈珠機分店於4月底需要關閉，預料4月及5月經營收入分別按年下跌65%及70%。



該公司行政人員勝田久男表示，公司暫時未有裁員計劃，預料今年會繼續擴張彈珠機分店，以增加市場佔有率。另外，公司將會擴充於澳門的角子機業務，並有意擴展至其他城市，例如新加坡、越南、馬來西亞等東南亞市場。



飛機租賃業務方面，他則透露，雖然於疫情下旅遊、航空業受到影響，但中長線仍會看好該業務。他又指出，公司末期息由每股6日圓削減至3日圓，為因應現時市況，期望增加現金儲備，但長遠保持派息政策。



全球航空業債務將逾四萬億



外國媒體引述國際航空運輸協會（IATA）分析報告顯示，今年底全球航空業債務將高達5500億美元（約4.29萬億港元），比年初增加1200億美元（約9360億港元）。IATA總幹事Alexandre de Juniac稱，政府施以援手，令航空業得以維持運轉，但下一個挑戰將是避免航空公司在高額負債下深陷泥沼。



他表示，政府救援有一半以上產生新債務，航空公司資產淨值增加不到10%。償還政府和私人借貸機構的債務，意味行業遭遇的危機比客運需求恢復所需的時間要長得多。各國政府承諾向航空公司提供合共1230億美元的財政援助，其中670億美元需要償還。餘額主要包括工資補貼（348億美元）、股權融資（115億美元）和稅收減免/補貼（97億美元）。



財政援助對航空公司至關重要，因為單是第二季，航空公司就將會消耗600億美元現金。



高瞻