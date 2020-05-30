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移卡暗盤潛水 每手蝕648元

2020-05-30 列印
　　超購逾600倍的第三方支付平台移卡（9923），昨日於多間暗盤開盤後輕微上升，隨後已經「破底」，在輝立暗盤中，該股一度跌至14.02元，較招股價跌15.75%，收報15.02元，跌9.74%。不計手續費及佣金，一手400股虧蝕648元。

傳京東網易獲批回港

　　移卡昨日公佈招股結果，以招股價上限16.64元定價，公開發售部份合共錄得逾640倍超購，一手中籤率10%，抽75手穩中一手，國際配售部份亦錄得約11倍超購。

　　據外電引述知情人士報道，港交所已批准京東及網易的上市申請。網易傳將在下周二至五（6月2日至5日）公開招股，預計於6月11日上市。另外，京東則將於6月8日至11日公開招股。港交所及京東代表皆不予置評，網易代表則未有回應。

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