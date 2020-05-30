移卡暗盤潛水 每手蝕648元

一個美國女人，在公園裏跟一個美國黑人爭執，報警的時候在電話裏形容對方是一個「非洲裔美國男人」，由此掀起了「種族歧視」的風波，在網上遭聲討，結果還被公司以「種族歧視」為由炒了魷魚。 這個女人可能有點冤枉，因為她跟警察說面對的是一個「非洲裔美國男人」，不過是一種事實陳述。這個陳述並沒有歧視的意思，或許她只是想跟警察把情況說得具體一點。在這個陳述中，不帶主觀意見，比如「他是個髒兮兮的非洲裔美國人」之類，所以看不出有甚麼歧視不歧視。 那個男人，確實是非洲裔美國人，也就是我們說慣的美國黑人。這跟說「華裔美國人」是一樣的道理，只是在說事實。但是在今天美國的左膠思潮之中，見了黑人，不能稱...

2020-05-30