美制裁欠細節 觀望氣氛濃厚 港股「六絕月」料走勢偏弱

美國於本港時間上周六宣佈，啟動撤銷香港最優惠待遇程序，但有關制裁措施未見細節，市場反應平靜，港股ADR更不跌反升。港股踏入「六絕月」，證券界人士預計，港股今日料不會因美國舉動大跌，但短期走勢偏弱，市場關注美方制裁行動及中美關係，觀望氣氛濃厚。



中美關係緊張局勢加劇，加上本地政治因素未明朗，拖累港股表現。總結五月，港股累跌6.83%或1682點，收報22961點。夜期收報22897點，低水64點；ADR港股比例指數報23193點，較恒指收市高232點。



恒指ADR不跌反升



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美國當局沒有透露具體制裁措施，消息一出後，美股上周由跌轉升，估計今日港股或會反彈，本周區間上落格局未變，預料會上試23200至23500點，22519點則為支持位。



他指出，本地市場氣氛受壓，走勢上轉差，相信短期投資者觀望氣氛濃厚，除了留意經濟數據以及企業盈利外，大市焦點仍落在中美關係發展，尤其是在針對香港情況下，短期對股市影響較大。他稱，短期不看好本地經濟相關類股份，包括零售及地產股等，但較為看好新經濟股份。



香港股票分析師協會副主席郭思治指出，美國宣佈的制裁措施，對於投資者心理上會有影響，但由於上周港股表現反覆，多少已反映該因素為市場預期之內。他預料，本周初大市將較為反覆，港股於5月曾見低位22519點，6月一旦跌穿該水平，將下試22000點。



光銀國際董事總經理林樵基表示，港股上周受壓，相信短期走勢偏弱，但未必會大跌，預計本周上落區間為500點以內。他解釋，由於美國相關制裁措施未有詳細方案，現階段只是「啟動」措施，不確定性仍多。



瑞信：四行業將受創



另外，瑞信發表報告指，於《港區國安法》制訂及美國制裁措施下，本港四大行業將受到潛在影響，當中包括地產、航空、港口業務，以及科技產品相關行業。該行指出，香港長遠作為國際商業及金融中心地位或會被削弱，信心或會被動搖，有機會觸發業務遷移和資金流出等。



