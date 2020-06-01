網易京東回流在即 券商預留千億孖展

中美博弈再掀風波，市場投資前景難料，在美上市的中概股回流第二上市，或成大勢所趨。繼阿里巴巴（9988）去年底登陸港交所（388）後，內地互聯網公司網易以及另一電商京東亦前後腳上市，兩隻股份目前市傳將集資合共60億美元（約468億港元），本地多間券商預計認購反應熱烈，因此預留合共逾千億元孖展認購額度。



網易上周已經掛出上市文件，市傳將在本周內完成招股。據統計，目前耀才證券合共計劃為兩隻中概股，分別預留約300億至350億元的孖展認購額；富途則決定為兩股各自預留150億元的孖展額度；另外，信誠證券則合共預留150億元予投資者作孖展認購。



兩股料集資468億



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計，按目前市傳情況而言，認購網易資金有時間回流，可以用作認購京東，相信兩隻新股不會「相沖」，預計公開發售部份超購會在10倍左右，因抽新股客戶更偏向「短炒」回報較高股份，中概股有美股價格作參考，難以一下子出現較大幅度變化。



雖然目前網易及京東未有宣佈最終確定的招股日期，但市傳網易將於6月2日至6月5日招股，並於6月11日上市；京東則市傳在6月8日至6月11日招股，並將掛牌日定在公司創立日6月18日。



前後腳登場資金可回籠



參考市傳情況及以往經驗，本地券商將於6月10日截止京東孖展，同一日亦將有網易暗盤買賣，未有抽中網易股份的資金，將在當日退回戶口，因此若券商沒有提前關閉京東的孖展認購渠道，投資者仍可將認購網易的部份資金，用以認購京東新股。不過，若參考早前認購火熱的新股情況，在孖展認購最後一日，認購額度一早已經「搶完」，散戶未必能做到大額孖展認購。



