——江蘇寧滬高速公路（177）宣佈，截至今年3月底止，首季業績轉盈為虧，股東應佔虧損3273萬元，去年同期錄得盈利10.34億元。首季營業收入9.64億元，按年下跌59.2%。公司指出，內地交通運輸部在今年2月發出通知，由2月17日至疫情防控工作結束為止，全國收費公路免收車輛通行費，令公司收入顯著下跌。
——遠大醫藥（512）公佈，近日與比利時的臨牀階段信使核糖核酸（mRNA）新型疫苗技術公司eTheRNA，訂立股權投資協議。集團將在協議約定的相關條件滿足後，對該技術公司進行900萬歐羅的股權投資。
——內房股旭輝控股（884）公佈，以代價合共18億元，出售5間公司予主席控股股東林中、林偉及林峰所控制的投資控股公司Elite Force Development Limited，於扣除估計開支後，出售事項所得收益淨額約1.03億元，將用作一般營運資金。
——皓天財經集團（1260）發盈警，預期3月底止年度溢利將有所減少。公司解釋，期內因香港社會事件和新冠病毒，導致全球經濟停頓，正常工作無法開展，公司收入下降，對業務造成嚴重影響。
——仁天科技控股（885）昨日宣佈，執行董事錢楓因專注其個人業務而辭任，其公司授權代表的位置，由執行董事李小廣取代。
——中芯國際（981）早前表示有意在A股上市，公司昨日披露，收到兩名股東大唐電信科技產業，以及國家集成電路產業投資基金的通知，在A股上市計劃當中，該兩名股東均無意行使優先認購權。