製造業指數反彈 傳華停購美大豆 美股靠穩

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25475點，升91點；納斯達克指數收報9552點，升62點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見36.88港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見426.92港元，較香港收市價跌2.08港元。
美多城市暴動未平息
外電報道，中國政府已要求國有農業公司暫停自美國進口大豆在內的農產品；中國農產品進口商也取消部份美國進口豬肉定單。惟目前中國私營企業尚未被告知暫停採購作業。
美國多個城市因抗議警察暴力而陷入動盪，亞馬遜（Amazon）旗下的全食超市（Whole Foods）宣佈暫時關閉門市或調整營業時間，部份商店已因搶劫事件而遭到破壞；沃爾瑪（Walmart）早前也表示，將關閉全國數百家商店。
美國供應管理協會（ISM）5月製造業指數升至43.1，市場預期為43；4月時為41.5，創下2009年4月以來低位。這是ISM製造業指數自1月以來首次上升，反映5月地區製造業調查的改善，並暗示4月是經濟活動的低谷。
港股勁升771點
恒指在傳統「六絕月」開局報捷，恒指曾勁彈844點，高見23806，收報23732，升771點；國指收9833，升272點；成交激增至1507億元。
財政司司長陳茂波表示，香港會盡力捍衛聯繫匯率制度，本港不會實施外匯管制，並強調過去一周沒有明顯資金外流，重申對美國的不同制裁措施都有考慮及預案。加上5月財新中國製造業PMI遠勝預期，重回擴張區間。
美團（3690）市前錄逾130億元成交額，最後以上市新高收市，升2.25%造150元，成交207億元，超越股王騰訊成為成交榜榜首。藍籌幾乎全線造好。
互聯網公司網易（9999）將今天開招，最多籌26億美元，港交所（388）炒高4.66%，收報282.8元；滙控（005）升2.09%收報36.6元；騰訊（700）上揚4.53%收報429元；友邦（1299）抽高5.17%收報66.1元；受甘肅省爆發非洲豬瘟疫情消息拖累，萬洲（288）是唯一錄得跌幅的藍籌股，下滑1.2%收報6.6元。