領展全年首蝕171億 王國龍：最壞情況已過

領展（823）去年度可分派總額為59.65億元，按年增4.2%，全年每基金單位分派287.19仙，多5.9%，股息率達4.68厘。面對疫情衝擊，該公司受投資物業組合估值按年大減252.72億元，全年勁蝕171億元，更是上市以來首度見紅。領展行政總裁王國龍昨日形容，旗下零售商生意正回升，並說：「我大膽啲講，我哋租客最壞情況已經過咗」。



領展上年度收益增長6.8%,至107.2億元，物業收入淨額則多6.9%，至82.2億元。由於投資物業組合估值按年大減252.72億元，至1932.24億元，拖累全年錄得171.22億元虧損，惟有關項目屬非現金性質。期內可分派總額59.65億元，增長4.2%，連同末期每基金單位分派145.72仙，全年分派287.19仙，增加5.9%。主席聶雅倫表示，目前無意改變分配100%可分派收入總額的派息政策。



物業估值大減



期內物業組合的租用率約96.5%，但由於租約磋商受到市場氣氛疲弱影響，續租租金調整率下調至12.6%，而平均每月租金為每平方呎70.3港元，按年微升3.4%，租金對商戶銷售額比例則維持約14.7%水平。王國龍表示，限聚令影響本港零售業收入，但較外國寬鬆，而隨着措施逐步放寬，情況亦漸轉好，他認為旗下租客最壞情況已過咗，又指領展業務較少依賴遊客，認為消費意欲將會反彈，正朝着尋底並穩健上升的方向走。



王國龍指出，期內較多商戶要求減租及縮短租期，令整體平均租金下調，而酒樓、補習社等受限聚令而影響較大，但街市、超市等則相對暢旺，領展會按個別情況提供適當支援方案。他又稱，領展會維持穩健的租用率，「如果商場有好多吉位，會令購物環境唔理想」，故會調整租金作配合，又指今年以來有百多名新租戶填補舖位。至於今年成立的「商戶同舟計劃」預留款項為3億元，王稱如有需要會再作調整。



