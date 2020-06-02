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網易招股最多籌216億 1.3萬元入場

2020-06-02 列印
　　中美角力升溫，大型互聯網中概股掀起回港上市熱潮。在美上市的網易（9999）昨日晚間宣佈在港招股詳情，將新發行1.71億股普通股，其中3%或515萬股在港公開發售，其餘國際配售。本港發售價將不高於每股126元，將於本周五（5日）定價。以每手100股計，入場費約12727元；集資最多216億元。

  網易今日起（2日）招股，本周五中午12時截止認購。集資將用於全球化戰略及機遇、推動對創新的追求及用於一般企業用途。繼阿里巴巴（9988）之後，網易此次公開發售亦採用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。

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