  • 2020年6月2日 星期二
  • 29º
  • 80%
熱門： 馬莎嘉里示威國安法社工

日報新聞 > 財經

滙豐手機開戶 享兩月10厘存息

2020-06-02 列印
　　市場對走資的擔憂不絕，加上虛擬銀行不斷有動作，且試業或開業初期多以高息吸客，大行就出招應對。滙豐銀行推出新優惠，新客戶以手機開戶，可享2個月港幣儲蓄存款10厘的年利率。以上限5萬元計，即可賺息約833元。

　　滙豐銀行表示，相關優惠將進行至7月31日，透過該行相關應用程式開立新戶口時，客戶需為居住於香港的永久性居民、年齡介乎18歲至65歲之前，且並未於滙豐持有任何理財或投資戶口，又或滙豐信用卡。優惠存款額上限為5萬港元，以此計算，2個月可獲得利息約833元。滙豐發言人又指，手機開戶為該行一個吸引客戶的重要渠道；該行會不時推出不同的優惠計畫去滿足客戶的需求。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd