疫情影響經營環境 金沙四月蝕1.8億美元

新冠肺炎疫情肆虐下，澳門博彩業受嚴重衝擊。金沙中國（1928）昨公布最新業務情況，除披露截至今年3月底止首季，盈轉虧，蝕1.8億美元（去年同期賺1.48億美元）亦公布今年4月份營運數據，4月份淨收益總額900萬美元，按年大跌98.7%；期內淨虧損1.8億美元；去年同期賺1.48億美元。經調整物業EBITDA虧損總額約1.05億美元，去年同期約2.39億美元。
澳門上月賭收略勝預期，濠賭股隨大市走高。銀娛（027）漲4.59%，收報54.7元；澳博（880）升3.83%，收報8.94元，永利澳門（1128）升2.7%，報13.46元，美高梅中國（1928）及金沙中國齊升1.5%。
上月賭收略勝預期
金沙中國表示，首季淨收益總額8.08億美元，按年跌65.3%。期內錄得經營虧損1.33億美元及淨虧損1.66億美元，去年同期則分為6.24億美元及5.57億美元。而經調整物業EBITDA總額為6700萬美元，去年同期則為8.58億美元。
金沙又披露，在疫情影響的經營環境下，金沙中國按月估計經營成本約1.1億美元、開發及保養資本開支約6500萬美元及利息開支約2500萬美元。
新冠肺炎疫情緩和，澳門博彩業開始復甦。澳門博彩監察協調局昨日公布，5月幸運博彩毛收入較上月上升1.33倍，至17.64億澳門元（下同）；較去年同期則跌93.2%，至17.64億元，連跌8個月。今年首5個月，博彩業累計毛收入為330.04億元，較去年同期相比大跌73.7%；且1月收入已佔首5月的67%。