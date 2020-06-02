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穆迪料今年內地經濟增1%

2020-06-02 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊下，內地經濟復甦的長路漫漫。國際評級機構穆迪預計，中國經濟仍面臨下行風險，料今年全年經濟將增長1%，明年則大幅反彈至增長7.1%。

  該機構又指，內地支持經濟的財政政策規模，將相當於國內生產總值（GDP）的8%以上。

　　穆迪發表的報告，指經濟復甦及就業穩定為中央的首要工作，政府工作報告亦列出了對經濟的適度財政支持及寬鬆的貨幣政策，再加上官方並未公布全年經濟增長目標，意味著中國經濟受到新冠肺炎疫情衝擊後，復甦步伐將會緩慢。該機構預計，中國政府將繼續透過國有部門，為經濟提供廣泛支持。

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