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北汽將入股 神州租車飆23%

2020-06-02 列印
　　早前受瑞幸咖啡財務造假事件波及的神州租車（699）控股權或易手，有意與瑞幸及神州系大股東陸正耀「劃清界線」。神州租車昨公布，大股東之一的神州優車（新三板：838006）擬出售所持的21.26%神州租車股權，北汽集團接手。消息刺激神州租車昨日股價大漲逾23.3%，收報2.22元，但較瑞幸「爆雷」前股價仍跌去近五成。

        神州租車稱，已於5月31日與北汽集團訂立無法律約束力的戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於4.5億股，相當於已發行股本總額21.26%。北汽集團將成為神州租車第二大股東，持股21.26%；僅次於聯想控股（3396）的26.59%。

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