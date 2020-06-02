中環IFC外望——中銀人壽首季新保費升逾三成

保監局上周公佈今年首季長期業務新造保單保費（不包括退休計劃）按年下跌27.5%，但中銀人壽業務逆市上升，今年首季新造標準保費按年上升33%，至33.6億元，市場排名由第5位躍升至第3位。期內 ，不論人民幣保單、網上人壽保險、合資格延期年金保單，皆佔據市場領先位置。



受惠網上銷情帶動，由年初至今，中銀人壽的網上人壽保險的新造保費錄得超過4億元，新造保單接近4300張。



業界受疫情影響，內地訪客生意大減，市場大部份人壽保險公司於首季皆錄得負增長。



中銀人壽執行總裁鄧子平表示，該公司於首季新造保費能錄得大幅正增長，除了業務本身並不太倚重內地訪客之外，亦因近年積極部署保險數碼化，並採取以客戶為中心的退休養老產品策略，成效開始逐步顯現。



有見及客戶對網上遙距投保日益認受，中銀人壽加強保險科技的應用，推出了多個線上人壽保險產品，包括於四月與中銀香港（2388）攜手推出市場首個手機銀行版合資格延期年金保單－中銀人壽固定年期延期年金計劃，下半年將開發更多線上產品及服務推廣。



恒隆地產無意裁員減薪



恒隆地產（101）表示，歡迎特區政府推出一系列的抗疫紓困及保就業措施。



恒隆地產指出，因疫情而令營運壓力大增，但無意裁員或減薪，亦不會申請政府的「保就業」計劃，期望深受疫情影響的行業能善用僱員工資補貼，令公帑可得以更有效地利用。



恒隆地產稱，自去年下半年已因應社會事件而向租戶提供租金寬減。今年，針對疫情的打擊，向租戶提供或延續之前的租金寬減措施，亦推出刺激消費措施，以協助租戶步出低谷。



高瞻