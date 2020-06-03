經濟逐步重啟 新冠藥物傳喜訊 示威無礙升勢 杜指漲267點

投資者憧憬經濟逐步重啟，以及新冠肺炎藥物出現利好消息，抵銷美國暴亂及中美關係升溫的利淡因素，杜指早段曾升逾200點，高見25711點；納指則跌0.4%；標普指數微升4點，報3060點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25742點，升267點；納斯達克指數收報9608點，升56點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.34港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見434.53港元，較香港收市價升4.50港元。



騰訊ADR續升



美國經濟早前因肺炎疫情而大受打擊，隨著疫情開始受控，市場焦點重回重啟經濟。分析員指出，除非美國暴亂的嚴重程度，足以打亂重啟經濟步伐，否則金融市場不會受到影響。早前受疫情影響的航空股，昨日表現理想，多隻航空股早段齊升超過3%。



美國藥廠禮來（Eli Lilly）宣佈，其新冠病毒研發進入人體初期測試階段。禮來成為全球首間以血清作為療法的藥廠。禮來指出，人體測試是以確診感染新冠病毒及入院病人作為對象，冀確定治療是否安全及有效，預期初步結果將於本月底公佈。



美國多處出現暴力示威活動，包括首都華盛頓在內，美國最少40個城市實施宵禁令，但依然有民眾示威，也有人縱火和趁機搶掠。美國總統特朗普表示，示威活動是本土恐怖主義，建議各州出動國民警衞軍平亂，否則聯邦政府會部署軍隊鎮壓。



油價方面，據外電報道，俄羅斯和數個石油出口國組織及盟友（OPEC+）國家，傾向延長減產協議1至2個月。油價回穩，紐約原油期貨每桶報36.05美元，升1.72%；倫敦布蘭特期油報39.04美元，升1.88%。



港股方面彈勢未止，恒指於競價時段升至全日最高位收市，收報23995點，再升263點，兩日飆達1034點，大市成交金額1140億元。



港股兩日勁彈逾千點



藍籌股個別發展，友邦（1299）是升市功臣，上漲3.18%，收報68.2元；中概股回歸本港掛牌，港交所（388）續升1.84%，收報288元；周一中午公佈業績的領展（823）抽升6.44%，收報65.25元，跑贏一眾藍籌股，三日累漲14.5%。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，港股近兩日反彈急促，後市能否延續升勢存疑，投資者應借機減磅。