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金管局：港未見走資潮

2020-06-03 列印
　　美國宣佈取消香港特殊待遇，引發有聲音指美國可單方面取消港元聯匯，甚至禁止香港進行美元結算，金管局總裁余偉文表示，聯匯制度是香港自行制定，並非美方給予的特殊待遇，又指香港作為國際金融中心之一，若金融制度受衝擊，美國等金融市場亦會出現震盪，並削弱投資者對美國信心。他又指，本港過去數日的存款亦保持穩定，目前並沒有大量資金流走。

　　另外，路透社引述標普信貸評級分析師陳錦榮表示，香港「AA+」的評級正受到不確定性拖累。如美國制裁香港的金融業，並引致經濟趨勢增長，受到重大影響，標普可能會下調香港的評級。標普是全球三大主要評級機構中，唯一一間未有在香港發生社會事件後，下調香港評級的機構。
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