網易首天孖展273億 獲配股份可收首季股息

中概股「回流潮」再由網易（9999）揭起序幕，成為繼阿里巴巴（9988）後第二隻由美回流上市的中概股。而近期本港銀行同業拆息（HIBOR）仍然處於低位，不少證券商的息率亦低於兩厘，本報綜合多間證券商數據，網易首日孖展認購額達272.77億元，若以其公開發售部份集資近6.5億元計算，超購逾41倍。



當中，輝立證券計劃預留的100億元孖展額首日已全數借爆，明日會再追加50億元孖展認購額，若全數獲認購後會再考慮增加更多孖展認購額度。另外，耀才首日合共借出60億元孖展，富途則借出49.77億元，大華繼顯則借出25億元，英皇證券借出18億元，信誠及致富分別借出10億及5.5億元。而目前多間證券商合共為該股預留超過720億元的孖展認購金額。



中銀推優惠免手續費



中銀香港（2388）亦推出新股認購及融資認購優惠，客戶在網易公開招股期內經中銀以黃表認購，可獲豁免新股認購手續費，另外若通過其融資認購渠道認購，融資成熟最高達90%，年利率為1.8%，最低借款金額為10萬元。



致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，網易昨日未現「頂頭槌飛」，招股價126元僅是上限，若美股繼續有升勢，投資者可因此獲利；若美股走低，最後招股價或有所折讓。不過，無論如何網易都是第二上市股份，掛牌後上升水位未必太多，建議投資者用現金認購，適合中長線投資部署。



昨未現「頂頭槌飛」



網易自2014年起，每季度均會向股東派發股息。



雖然網易六月才在港第二上市，但獲分派股份的投資者，將有權獲今年首季股息，但香港上市後購入股份的投資者，則無緣獲派首季股息。



