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恒大上月賣樓增13%

2020-06-03 列印
　　內房5月銷售回暖，中國恒大（3333）昨公布，5月合約銷售額約為602.2億元（人民幣，下同），按年增約12.5%；今年首5個月其物業累計合約銷售額按年增17.8%，至2727.9億元；已完成全年6500億元對外銷售目標的42%。

        至於萬科企業（2202）昨亦公布，5月實現合同銷售額612.8億元，按年微增5.7%。但累計今年首5月，其合同銷售金額則按年跌7.6%，至2471.1億元。合景泰富（1813）5月預售額錄得91.5億元，按年升45%。按此計，其今年首5月累計合同銷售額約287億元，按年增近三成。佳兆業（1638）5月合約銷售按年增24.4%至90.5億元；首5個月合約銷售按年跌2.7%至270.6億元。

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