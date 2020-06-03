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牛奶售台灣惠康 家樂福8.36億接手

2020-06-03 列印
　　台灣超市界變天，牛奶國際（前稱牛奶公司）悉售旗下惠康台灣予家樂福集團，以作價9700萬歐羅，折算約8.36億港元，轉讓台灣224間超市，令家樂福成當地第二大超市商。

        兩間公司昨日公佈，牛奶國際以9700萬歐羅出售惠康台灣100%股權予家樂福集團，包括199間「頂好Wellcome」及25間Jasons Market Place門店，以及其物流中心資產及土地，待監管部門批准後，預計下半年完成。易手後，家樂福將在一年內全數更換這224間超店的品牌。

        家樂福「鯨吞」惠康後總門店增至361間，市佔率排第二， 一哥全聯店舖則有約1000間。

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