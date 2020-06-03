東亞股價曾升兩成 否認放售中港業務

英國《金融時報》報道，東亞銀行（023）正與財務和戰略投資者就出售中港銀行業務進行初步討論。雖然東亞於中午時分發公告澄清，否認此事，但股價受消息刺激，仍然急升，一度升近21%，高見17.68元，最後收報17.24元，升約18%。



《金融時報》引述消息人士指，持有東亞8%股權的美國對沖基金Elliott與東亞的鬥爭將近取得勝利。東亞委聘高盛進行的策略性審查，能夠讓東亞與財務及戰略投資者，就出售該行的香港及中國內地銀行業務進行初步磋商，而且東亞還擁有一個可以出售的保險業務。



消息人士又稱，東亞的中港銀行業務可以分開出售，而審查仍在進行，東亞跟潛在投資者的討論亦在早期階段。假如出售一項或兩項銀行業務，對於Elliott來說，都是一種勝利。



發公告後股價仍升



不過，東亞隨後發公告澄清，指全面的策略性檢討正在進行，但該行並未就出售中港銀行業務與外界進行討論，亦未就該行業務和資產的策略選項作出任何決定。就如該行5月尾發出的公告指，該行一直與其顧問高盛緊密合作，繼續對該行的業務和資產進行全面評估，並專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略選項。



該行將在9月30日或之前公佈檢討的最新情況，並將適時公佈有關檢討的其他任何重大發展。



就有本地媒體問及如有買家肯出價，東亞會否考慮放售或是繼續堅持經營，主席李國寶回應表示，「銀行業係好難搞，但我哋會繼續落去。」



此外，《金融時報》的報道指出，李國寶一直堅持保留東亞的控制權，但面對Elliott近數年來的狙擊，李國寶兩名兒子、自去年擔任東亞聯席行政總裁的李民橋和李民斌已變得更願意出售東亞股份。



