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銀通推跨行二維碼提款

2020-06-03 列印
　　銀通（Jetco）推出跨行無卡提款功能，參與銀行客戶可使用手機銀行應用程式，於支援該服務的自動櫃員機（ATM）掃描二維碼提取現金。銀通行政總裁蔡炳中表示，第二批銀行將於8月加入，料年底可覆蓋大多數銀行，涉及全港逾2000部ATM；虛銀亦會加入。

　　首批支援該服務的11家銀通會員銀行，包括交銀香港、東亞銀行（023）、信銀國際、建行亞洲、招商銀行香港分行、創興（1111）、花旗香港、大新銀行（2356）、工銀亞洲、大眾銀行及上海商業銀行，總共涉及逾1000部ATM。

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