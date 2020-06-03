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日清主攻高端即食麵 今年收入料雙位增長

2020-06-03 列印
　　新冠肺炎疫情下催生的「宅經濟」，帶動即食麵市場的發展。日清食品（1475）執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆昨表示，公司未來將集中推出高端產品，例如非油炸類等麵食產品，而疫情下市民盡量減少在外用膳，在家煮食成為新常態，帶動本地袋裝即食麵的需求大增，相信在消費模式改變下，相關產品的需求將會持續增加，預計公司今年全年收入有雙位數的增長。

        本港市場方面，該公司於去年推出超過40款新產品，包括麵食及非麵食產品。安藤清隆稱，公司今年將進一步加快研發速度，以麵食產品為例，於1月至5月新推出產品由去年同期的8款，增加至今年12款，包括急凍烏冬等產品。內地市場方面，他指出，公司於國內佔即食麵市場第二位，市場份額大約為20%。

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