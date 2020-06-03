中環IFC外望——八達通登陸iPhone 儲值最多三千

八達通終於登陸iPhone及Apple Watch，客戶可透過「銀包」App或八達通App於iPhone加入及增值八達通；於Apple Pay的最高儲值額3000元。八達通行政總裁張耀堂表示，目前發卡量約3500萬張，其中8至9成為租用版八達通；現時新功能僅適用於租用版成人、長者及個人八達通，至於會否拓展，需視乎市場反應。



張耀堂續指，新冠肺炎疫情對社會及經濟造成很大影響，但八達通電子支付首4個月錄得輕微增長，相信八達通的普及性及接觸面廣闊利好相關支付；亦料勢頭將持續，但惟有經濟復甦，才能帶動消費明顯反彈。他指，目前未見到有很多商戶因倒閉而退回八達通終端機。



八達通營業及市務總監李玉兒表示，轉移八達通時，卡中的大部份優惠亦可一併轉移，包括屋苑門禁等。不過，一經轉移，原實體卡就會失效。若是用戶持有長者八達通，則只可透過八達通App進行轉移。另外，轉移不包括殘疾人士及學生八達通等。



上月強積金人均賺2800元



中美角力升溫，本港「五窮月」累挫1682點，拖累港股基金成五月強積金表現最差。而基金研究機構理柏數據顯示，上月本港整體強積金錄得正回報0.82%，人均賺2800元。分析指，港股六月份開局不錯，預計今個月本港股票基金表現較好。



據理柏數據顯示，本港強積金基金當中，以中港以外股票基金投資表現最好，日本及南韓股票基金正回報均達到6.6%及5.3%，至於美國及歐洲股票基金正回報則有4.8%及3.8%，亞太區股票基金及醫療保健股票基金正回報有約3%。不過，本港股票基金就錄得負回報4.03%，為表現最差的基金類別，內地股票基金及大中華股票基金投資，亦錄得負回報1.87%及0.24%。



高瞻