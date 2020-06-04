憧憬經濟復甦 抵消動亂影響 杜指三連升 再漲527點

市場憧憬全球經濟復甦，抵消美國連日爆發的動亂，中美貿易關係亦有陰影，但在重啟經濟的憧憬之下，外圍股市昨晚顯著造好。美股杜指早段升249點，見25992點，升幅接近1%。標普指數早段升0.7%，納斯達克指數則升0.4%。



在外圍推動之下，港股夜期亦向好，中段165點，見24410點，高水84點。



另一方面，據英國天空新聞(Sky News)報道，英倫銀行行長貝利與當地的大型銀行管理層舉行電話會議，指出英國有可能在今年底的最後期限之前，無法與歐盟達成貿易協議，他提醒銀行業需要加快作好準備。雖然如此，歐洲股市仍全面向上，英國股市中段升超過1%，德法股市則升超過2%。



經濟數據方面，美國人力資源公司ADP公布，當地五月份私人企業職位減少276萬個，少於市場估計的875萬個減幅，換言之，就業情況好過預期。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26269點，升527點；納斯達克指數收報9682點，升74點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.14港元，較香港收市價升0.99港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見436.65港元，較香港收市價升4.05港元。



美團見160.7元上市新高



此外，「六絕月」開局港股不絕，恒指連升三天重上兩萬四大關，收造24325，升329點，三日累飆1364點；國指亦一度重上一萬點大關，收報9967，升91點，主板交投暢旺達1394億元。市場繼續熱炒科技股，美團點評（3690）表現標青大升5.5%至155.3元，再創上市新高，市值急漲至9049億元，位居全港第五大。



網易（9999）回流本港第二上市，其他科網股趁勢炒作，當中美團高見160.7元創上市新高，收市仍炒高5.57%。美團點評早前獲MSCI中國指數提升權重，並在上周五收市後生效，加上股份屬港股通可買賣股份，上月初已開始有大量北水湧入，令上周五該股成交金額達210億元，本周交投續強勁，周一成交投207億元，昨日交投仍達80.5億元，僅遜於騰訊（700）及阿里巴巴（9988）。



美團市值升破9000億，造就集團創辦人、首席執行官王興的身家大漲，已超越小米（1810）董事長雷軍，成為內地第19大富豪，全球富豪則排129名。