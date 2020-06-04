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瑞銀料本港樓價見底

2020-06-04 列印
  社會事件及新冠肺炎疫情接連衝擊本港經濟，樓市亦難免受波及。瑞銀香港及中國房地產研究分析主管林鎮鴻昨在電話會議中稱，本港樓價去年下半年已跌約6%，疫情之下樓價年初至今亦跌約2%；不過，他預計現時本港樓價已見底，主要因住宅供應持續緊張，令本港住宅物業始終有較強抗跌力。

　　林鎮鴻解釋，內地來港人士及本地居民的住宅需求約為每年6萬伙，但在政府賣地及公居屋計畫下，每年僅有4萬伙供應，本港住宅需求受壓制。隨着近日疫情陸續受控，開發商新盤的去化率非常高，二手樓價亦見上升之勢。

        不過，林鎮鴻對本港寫字樓市場看法偏向負面，主要因疫情打擊企業未來擴充需求，加上居家工作亦令寫字樓需求減少，他料寫字樓今年租金將跌約一成，空置率會持續上升。
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