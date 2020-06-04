網易次日孖展超購77倍 海納智能首掛破底

中概股網易（9999）第二日孖展，認購開始火熱，昨日終見「頂頭槌飛」。綜合11間券商數據，孖展額暫約504億元，相當於超額認購77倍。海納智能裝備（1645）首日掛牌「破底」，收報1.2元，較招股價低13%。



耀才證劵表示接獲「頂頭槌飛」，其網易孖展額約100億元，較首日多40%；輝立孖展佔130億元，較首日多30%；富途孖展則佔約86億元，較首日多43%，大華繼顯孖展佔60億元，較首日多58%，信誠孖展佔40億元，較首日多75%。網易將於6月11日掛牌。



信誠證券聯席董事張智威表示，昨日的市場氣氛較首日熱烈，並錄得70倍的超售額，較首日增約一倍。他認為，市場氣氛熱烈與網易美股股價高於在港招股價有關。他續稱，今日截孖展，不少「睇定啲」的投資者都會留待今日出手。



海納智能裝備首掛跌13%



另外，海納智能裝備（1645）昨日首掛，低開12%至1.21元，曾一度反彈觸及招股價1.38元，但最終回落收報1.2元，相比招股價跌13%，每手4000股，不計手續費，一手帳面蝕720元。



此外，有內地媒體報道，人臉識別技術公司曠視科技放棄來港上市，曠視稱報道不實，但現積極考慮於A股科創板上市。曠視認為，科創板支持並鼓勵「硬科技企業」上市，是中國科技企業發展的好機遇。曠視科技於去年遞交上市申請，可是在去年10月被美國商務部以損害新疆穆斯林人權為由，將曠視科技等多家公司列入實體制裁清單。



今年2月時，曠視科技在港交所網站顯示，其上市申請被列為失效，直至5月底公司仍未向港交所遞交補充資料，市場人士指這意味集團已放棄在香港上市。







