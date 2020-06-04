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綠城服務配股籌27億

2020-06-04 列印
　　內地物管股綠城服務（2869）表示，將按每股10.18元，配售2.67億股股份，較前日收市價10.96元折讓約7.12%，分別佔公司已發行股本及擴大後股本9.04%及8.29%。公司配售所得款項總額及淨額分別為27.14億元及26.93億元。

股價挫3.47%

  配股消息令綠城服務股價受壓，昨收市跌3.47%，報10.58元，但仍未跌穿配售價10.18元。

  此外，美東汽車（1268）公佈以先舊後新配售8100萬股，分別佔該公司已發行股本及擴大後股本6.97%及6.51%。每股配售價15.84元，較前日收市價17.58元折讓9.9%，預期集資12.83億元，淨籌12.62億元。

　

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