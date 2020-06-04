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阿里加快數碼化 助賣家高效決策

2020-06-04 列印
　　持續數月的疫情加速「數碼化」跨境貿易發展，阿里巴巴（9988）旗下的外貿網上批發平台阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，數碼化轉型已是傳統外貿中勢不可擋的趨勢，未來阿里巴巴國際站亦會持續透過數碼化協助賣家更高效決策，當中包括透過智能式記載，為賣家提供數據分析、行業報告以及產品工具。

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