傳78億售PCCW Global 香港電訊股價彈升

近月疫情肆虐全球，惟電訊業務性質屬於消費剛需，僅漫遊業務受的影響較大，知情人士表示，PCCW Global的資產或會吸引其他電訊公司或私募股權基金接手。不過，是項出售仍然處於初步考慮階段，該公司仍然可決定不出售，若要出售，或會在今年稍後時間才會正式開始落實，因為目前香港電訊的母公司電訊盈科（008）仍未決定交易的結構等詳情。
電訊盈科升1.37%
據香港電訊年報顯示，其國際電訊服務去年全年收益達73.46億元，對比2018年全年的該部份收益為74.76億元。PCCW Global主要經營Tier-1標準環球互聯網主幹網絡，在軟件定義互連平台Console Connect的支持下，協助企業和服務供應商連接架設於雲端的業務關鍵應用軟件。目前公司環球網絡位於76個城市，設有125個連接點，遍佈歐洲、亞洲、非洲以及美洲，涵蓋超過60個環球電纜系統，另外目前亦在全球11個國家設有區域中心。
在興建及維護海底電纜方面，PCCW Global旗下連接日本及美國的新傳輸路線JUPITER將於今年開始運作，另一電纜系統PEACE（Pakistan and East Africa Connecting Europe）將在明年竣工，該系統是中國至歐洲及非洲之間的最短數據運輸路線，可配合一帶一路國家對數據日益增長的需求。