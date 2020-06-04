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路易威登傳棄購Tiffany

2020-06-04 列印
　　全球最大的法國奢侈品牌集團LVMH早前計劃，以162億美元（相當於1264億港元）收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.。不過，有報道指出，受到新冠肺炎疫情肆虐，加上美國近日示威浪潮持續，令該宗交易面臨變數，隨時胎死腹中。

  據美國媒體報道，LVMH或撤銷收購Tiffany的大計，交易原定於今年中完成。受相關消息影響，Tiffany周二急挫8.9%，收報117美元。

  報道引述消息人士指，LVMH董事會於周二晚上在巴黎召開會議討論此事，並透露由於新冠肺炎疫情席捲全球，以及美國近日的大型示威浪潮，導致LVMH董事會對於Tiffany&Co.能否在完成交易前，償還所有債務存在憂慮。

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