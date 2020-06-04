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港上月PMI報43.9 四個月高

2020-06-04 列印
　　隨着本地疫情逐步受控，本港採購經理指數（PMI）進一步回升。IHS Markit昨公佈，香港5月PMI由4月的36.9升至43.9，創4個月高位，但仍處於收縮區間，顯示私營經濟依然低迷。

  調查顯示，新冠肺炎疫情繼續打擊本港私營經濟，但政府放寬個別限制社交距離措施，有助商業機構維持業務運作。期內企業進一步減產，但收縮程度已收窄至今年1月以來最低；而企業新接定單的下跌速度亦為4個月低位。雖然企業持續裁員，但職位流失率已減慢。另外，企業未來1年前景的經營信心好轉，但整體信心仍然疫弱，受訪企業憂慮疫情對經濟活動的長遠影響。

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