中環IFC外望——王冬勝街站簽名撐《國安法》

全國人大通過授權人大常委為香港定立《港區國安法》，短短一段時間，在香港民間已收集到超過290萬個簽名支持。滙豐銀行昨日亦在滙豐中國公眾微信號都刊登帖文，表示支持及尊重有助穩定香港秩序、振興經濟繁榮嘅法律，仲貼上滙豐亞太區行政總裁王冬勝到撐國安法街站簽名支持照片。



王冬勝最近當選總商會主席，所以在滙豐微信號，都援引總商會就《港區國安法》在香港實施的影響進行嘅調查，據總商會據調查得出結論認為，香港商界對《港區國安法》的長遠影響大致持正面看法。滙豐就重申，在一國兩制原則下，尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。滙豐強調，穩定的環境是香港作為國際金融中心長期經濟復甦的關鍵，而在疫情後愈趨複雜的國際關係，令重振香港經濟的工作更顯艱巨。



王冬勝係滙豐亞太區一哥，當然會身體力行支持《國安法》立法，所以早前專誠去撐立法的街站簽名，仲把照片放上中國公眾微信號，方便廣大內地同胞都睇到支持立法嘅態度。中港一直係滙豐最重要盈利貢獻來源地，可以話中國好、香港好、滙豐亦好，所以能令香港盡快恢得安穩，維護良好營商環境嘅法術，滙豐一定支持。



航空貨運需求瀉27.7%破紀錄



國際航空運輸協會（IATA）公佈，四月全球貨運需求按年下跌27.7%，乃史上最大跌幅，主要由於客機運力銳減，令貨運運力無法滿足需求。



IATA指出，以可用貨運噸公里計，四月運力按年挫42%，當中客機貨運力大減75%，貨機運力則增加15%，已抵銷部份影響，載貨率亦增加11.5個百分點至58%，創新高。



IATA理事長迪朱尼亞克表示，貨運運力嚴重緊縮，全球供應鏈因而需要更長運輸時間和更高成本，各間航空公司正盡量增加運力，包括做包機和臨時將客機載貨。他促請各國政府繼續確保重要供應線開放和高效，並指即使許多國家已迅速、明確作出反應，但有些政府仍固守繁文縟節，尤其是在非洲和南美洲，妨礙航空業的靈活部署，無法迅速滿足抗疫和全球經濟需求。



高瞻