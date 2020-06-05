超購127倍 料凍資1300億 盼成阿里翻版 網易三日孖展833億

回流本港掛牌的中概股網易（9999）昨日「截孖展」，投資者紛紛趁最後一日「衝刺」落飛，孖展認購再有逾328億元進帳，三日孖展認購合共超過833億元，超購127倍。



本報綜合十一間券商數據顯示，網易暫合共錄得833億元的孖展認購，對比公開發售部份集資6.49億元，超購逾127倍。當中，耀才證券的孖展認購額較前一日再增加100億元至近200億元，信誠亦大增60億元，較首兩日孖展認購總額40億元大增150%，而輝立亦再增53億元至187億元，大華繼顯最終亦錄得合共100億元孖展認購。



日均進帳逾200億



回顧阿里巴巴上市時，不少市場人士認為阿里上市後的股價會受美股掣肘，難以短期內突破高位，在認購時較為謹慎，再加上當時中美貿易仍存在變數，因此阿里巴巴認購時首三日的孖展表現均較為淡靜，僅錄得超購近5倍的成績。是次網易上市有阿里上市後表現作借鑒，孖展認購日均進帳超過200億元。



有業界人士指，阿里巴巴（9988）上市後的股價表現增加投資者的信心，再加上前段時間重磅新股上市首日及其後均有不俗表現，令網易招股受到追捧，最終公開發售認購有機會高達200倍，凍資近1300億元



致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，是次網易的公開發售部份最終將超購150至200倍，不過距離成為「凍資王」仍然有些少距離。阿里巴巴第二上市後股價表現做好，再加上國際配售很快爆額，令不少投資者信心增加，因而令該股的孖展認購踴躍。



據市場人士指，網易的國際配售部份亦已獲超額認購，當中包括一些較少參與IPO項目的國際長線基金亦有活躍認購。而路透旗下IFR指，網易面向歐美投資者的認購亦提早於昨日中午截止。