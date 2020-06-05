市道回暖配股續來 三股合共抽水97億

港股回暖，配股集資潮陸續有來，昨日開市前三家上市公司搶先發布配股共集資97億元。其中，內房股萬科（2202）配售3.16億股新H股，每股配售價25元，共籌集78.9億元。



此外，物管股永升生活（1995）擬以先舊後新方式配售1.34億股，每股作價折讓至11.78元，集資15.79億元；民生教育（1569）亦公布以1.22元作價，配售2億股現有股份，所得款項淨額為2.39億元。



萬科擬以25元配售價，配售3.16股新H股，分別佔已發行H股及擴大後H股20%及16.67%。該作價較前日收市價26.25元，折讓約4.76%， 配股所得款項總額及淨額分別為78.9億元及78.65億元。公司表示，配售所得將用於補充營運資金，償還集團境外債務性融資，惟承諾將不會用於境內住宅開發。



萬科配股籌79億



另繼綠城服務（2869），昨又有物管股配股。永升生活宣布，大股東擬用先舊後新的方式，配售1.34億新股，分別佔已發行股本及擴大後股本8.72%及8.02%。配售作價為11.78元，較前日收市價12.66元折讓約6.95%。另配股所得款項總額及淨額分別為15.79億元及15.64億元，將用於未來業務發展或投資，以及作為營運資金與一般用途。



民生教育亦趕上配股潮，計畫先舊後新配售2億股現有股份，分別佔已發行股本及擴大後股本4.98%及4.74%，每股作價為1.22元，較前日收市價1.33元，折讓約8.27%。公司擬透過配股集資2.39億元，用於集團營運資金、一般營運用途及潛在併購。完成後，控股股東民生集團股權將由74.67%降至71.13%。



萬科表現硬淨，收市反升2.29%，報26.85元；永升生活股價受壓，下跌4.42%，收造12.1元，仍稍高於配股價；而民生教育插水7.52%，收造1.23元，險些跌穿配售價。



