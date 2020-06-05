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惠譽：全球救市規模39萬億

2020-06-05 列印
　　新冠肺炎疫情重創環球經濟，各國政府及央行紛紛出招救市。投資評級機構惠譽指出，在《全球經濟展望》內涵蓋的「惠譽20」國家中，採取直接財政刺激措施規模達5萬億美元（約39萬億港元），相當於2019年全球國內生產總值（GDP）7.1%，又形容應對疫情的宏觀政策寬鬆程度「已達到史無前例的水平」，料未來力度或會進一步加大。惠譽在報告中指出，如今「惠譽20」國家財政刺激規模遠超2008年金融海嘯之後的水平，當時發達經濟體的財政擴張規模，約佔GDP的3%至4%。

        惠譽發現，「惠譽20」國家中，發達市場的整體財政擴張支出達7.6萬億美元，佔去年GDP約11%。



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